Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alındığını açıkladı.

Merdan Yanardağ, Dükel'in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından, "Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30'da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır" sözleriyle duyurdu.

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

İsmail Dükel, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İsmail Dükel, gazeteciliğe 1979 yılında Ankara'da Rüzgarlı Sokak'ta eski adı Ulus olan Barış Gazetesinde başladı. Ankara'da çeşitli gazetelerde çalıştı. Kanal E, Kanal Türk'de dört buçuk yıl kadar Ankara Haber Müdürlüğü yaptı ve kuruculuğunu yaptığı Kanal Biz'de de 13 ay kadar Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2,5 yıl süren işsizlik dönemi oldu. Bu arada "Gazete 5" diye bir internet sitesinde beş ay kadar çalıştı. 2012 yılının Ocak ayında çalışmaya başladığı Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" adlı köşe ya 1 yıl kadar çalıştı. Yurt Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Haziran 2013 tarihinde Taksim Gezi olayları başladıktan birkaç gün sonra Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in daveti ile Genel Yayın Yönetmeliğini Hakan Aygün'ün yaptığı Halk Tv'de çalışmaya başladı. 2018'de kanaldan ayrılan Dükel, daha sonra Tele1 ile anlaştı.