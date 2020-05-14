Ünlü sunucu korona döneminde boşanmaya karar verdi!

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, Oylum Talu'nun boşanacağını açıkladı.

İşte Cankurt'un yazısından dikkat çeken o bölüm: Son yıllarda ardı ardına gelen boşanma ve ayrılık haberleri, maalesef Covid-19 salgını döneminde de devam ediyor! Bu seferki ayrılık haberinin kahramanları; ekranların başarılı yüzlerinden Oylum Talu ile Nisan 2013'te nikah masasına oturduğu eşi Methi Bengisu. Artık neyi paylaşamadılar, hangi konuda anlaşamadılar öğrenemedim ama boşanma kararı alan çiftten Oylum Talu, eşiyle yaşadıkları evi terk edip annesinin evine gitmiş.





METHİ BENGİSU'NUN AİLESİ DÜĞÜNE KATILMAMIŞTI

Kısa süre evli kaldığı Mert Çelet'ten 2007 yılında boşanan Oylum Talu, 2013'te Methi Bengisu ile evlenip Türkiye'nin en 'sosyelit' ailelerinden birine gelin gitmişti. Ancak o dönem, Talu'nun eşinin ailesine sergilediği tavırlar yüzünden 'istenmeyen gelin' ilan edildiği konuşulmuş, hatta Methi Bey'in anne-babası Emin-Sevinç Bengisu, çiftin Les Ottomans'daki düğününe bile katılmamıştı.

"BARIŞMALARI MÜMKÜN DEĞİLMİŞ"





Sonrasında ne yaşandı; Talu, Bengisu çiftinin gönlünü alabildi mi bilmiyorum ama 7 yıldır süren evliliklerinde pek çıt çıkmamıştı! Keşke şapkalarını önlerine koyup bir kez daha düşünseler diyecektim ama söylenenlere göre barışmaları mümkün değilmiş! Artık ne yaşandıysa, Methi Bengisu, evliliği kafasında çoktan bitirmiş ve geri adım atmaya da niyeti yokmuş.



