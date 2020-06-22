Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı

Son dönemde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Babalar Günü'nü unutmadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Cem Yılmaz, Instagram hesabından Babalar Günü için paylaşımda bulundu. Oğlu Kemal Yılmaz ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen "Babalar Gününüz Kutlu olsun" notunu düştü.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşımına 334 binin üzerinde beğeni geldi. Öte yandan Yılmaz'ın, paylaşımına yorum sınırlaması koyması dikkatlerden kaçmadı.