Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bulduğu güvenlik açığı sayesinde Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin hesaplarını hackleyen Graham Ivan Clark, yakalanarak gözaltına alındı.

YÜZ BİN DOLARIN ÜZERİNDE VURGUN YAPILDI

Geçtiğimiz haftalarda, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter'da büyük bir skandal yaşandı. Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Kim Kardashian, Jeff Bezos, Joe Biden gibi kişi ve firmaların resmi hesapları ele geçirildi. Hesaplardan Bitcoin çekilişi linkleri paylaşılarak söz konusu linklere tıklanılması istendi. Bu sayede yüz bin doların üzerinde vurgun yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Twitter üzerinden ünlülerin hesaplarını ele geçirip, binlerce dolarlık vurgun yapan Graham Ivan Clark, yakalandı. 130'a yakın hesabı hackleyen Clark, 30 eyaletin suçlamasıyla yargılanacak.