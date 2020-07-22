Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi

Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ev görüntülenirken evin önünde içinde ateş yakılan başka bir varilin de bulunduğu görüntülere yansıdı.

22.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:24

Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış başka bir varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

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AVM'DEN SONRA EVE GEÇTİLER

Gültekin, en son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin kafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pınar Gültekin'in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05'de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

HALILARIN DA DAĞINIK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.