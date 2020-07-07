Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da Birleşmiş Milletler nezninde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SIHA'lar, Hafter'in kalesi Cufra bölgesinde bulunan Rus paralı askerlere ait bir Pantsir'i imha etti. Operasyonda 3 Rus paralı askeri hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı.
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükükümeti'ne ait SİHA'lar, Cufra Hava Üssü yakınlarında Rus üretimi Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha etti.
Hava harekatında 3 Wagner askeri hayatını kaybederken, 7 paralı askerin ise yaralandığı rapor edildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kaynakları, Cufra Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı ve Wagner askerlerinin hayatını kaybettiği bilgisini doğruladı.
VATİYYA HAVA ÜSSÜ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
4 Temmuz Cumartesi günü Libya'nın stratejik önemdeki Vatiyya Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda bazı hava savunma sistemleri hedef alındı.
Libya ordusu Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini rapor etti.