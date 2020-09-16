Ülke kodları: Telefonlar için uluslararası ülke alan kodları nelerdir? Gümrük için ülke kodu kaçtır? Dünyadaki ülkelerin telefon kodları
Yurt dışından bilmediğimiz bir numaradan arandığımızda o telefon kodunun hangi ülkeye ait olduğunu merak ederiz. İşte bu yüzden sizlere tüm dünyadaki ülkelerin telefon alan kodlarını paylaşacağız. Ayrıca vergi dairesi için ülke kodlarına da haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ülke kodları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki uluslararası telefon çağrıları için ülke kodları nelerdir? Ülke kodları kaçtır? Dünyadaki ülke kodu listesi ve tüm detaylar sizlerle.
ÜLKE KODU NEDİR?
Ülke kodu bir ülkenin isminin kısaltılmış halidir. Uzun ülke isimleri bu şekilde daha kolay kullanıma sunulmuştur. Bu kodlar uluslararası nitelik taşır. Veri işleme ve iletişimde sıkça kullanılır.
ULUSLARARASI TELEFON ÇAĞRILARI İÇİN ÜLKE KODLARI
Dünyadaki tüm ülkelerin telefon alan kodlarına alfabetik olarak aşağıdan erişebilirsiniz:
A.B.D : +1
Afganistan : +93
Almanya : +49
Amerikan Samoa : +684
Andorra : +376
Angola : +244
Anguilla : +1264
Antigua : +1268
Arjantin : +54
Arnavutluk : +355
Aruba : +297
Ascension : +247
Avustralya : +61
Avusturya : +43
Azerbaycan : +994
Azor-Mader Adaları : +351
B.A.E (B. Arap Emirlikleri) : +971
Bahama : +1242
Bahreyn : +973
Bangladeş : +880
Barbados : +1246
Batı Samoa : +685
Belçika : +32
Belize : +501
Benin : +229
Bermuda : +1441
Beyaz Rusya : +375
Bhutan : +975
Birmanya : +95
Bolivya : +591
Bosna Hersek : +387
Botsvana : +267
Brezilya : +55
British Virgin Adl. : +1284
Brunei : +673
Bulgaristan : +359
Burkina Faso : +226
Burma : +95
Burundi : +257
Cayman Adaları : +1345
Cebelitarık : +350
Cezayir : +213
Cibuti : +253
Çad : +235
Çek Cum. : +420
Çin Halk Cum. : +86
Cook Adası : +682
Danimarka : +45
Diego Garsia : +246
Dominik : +1767
Dominik Cum. : +1809
Ekvator : +593
Ekvator Ginesi : +240
El Salvador : +503
Endonezya : +62
Erıtre : +291
Ermenistan : +374
Estonya : +372
Etiyopya : +251
Falkland Adl. : +500
Faroe Adaları : +298
Fas : +212
Fildişi Sahili : +225
Filipinler : +63
Finlandiya : +358
Fransa : +33
Fransız Guyanası : +594
Fransız Polenezyası : +689
Gabon : +241
Gambia : +220
Gana : +233
Gine : +224
Gine Bissau : +245
Grenada : +1473
Grönland : +299
Guadalup : +590
Guam : +1671
Guatemala : +502
Guyana : +592
Güney Afrika Cum. : +27
Gürcistan : +995
Haiti : +509
Hırvatistan : +385
Hindistan : +91
Hollanda : +31
Hollanda Antilleri : +599
Honduras : +504
Hong Kong : +852
Irak : +964
İngiltere : +44
İng. Virjin Adl. : +1
İran : +98
İrlanda : +353
İspanya : +34
İsrail : +972
İsveç : +46
İsviçre : +41
İtalya : +39
İzlanda : +354
Jamaika : +1876
Japonya : +81
K.K.T.C. : +392
Kamboçya : +855
Kamerun : +237
Kanada : +1
Kap Verd. : +238
Katar : +974
Kazakistan : +7
Kenya : +254
Kıbrıs Rum Cum. : +357
Kırgızistan : +996
Kiribati : +686
Kolombiya : +57
Komor Adaları : +269
Kongo Halk Cum. : +242
Kore Cum. Güney : +82
Kosta Rika : +506
Kuveyt : +965
Kuzey Kore : +850
Küba : +53
Lao Dem. Halk Cum. : +856
Lesotho : +266
Letonya : +371
Liberya : +231
Libya : +218
Lihtenstayn : +41
Litvanya : +370
Lübnan : +961
Lüksemburg : +352
Macaristan : +36
Madagaskar : +261
Makao : +853
Makedonya : +389
Malavi : +265
Maldiv Adaları : +960
Malezya : +60
Mali : +223
Malta : +356
Marian Adaları : +1670
Malsar Adaları : +692
Martinik : +596
Meksika : +52
Merkezi Afrika Cum. : +236
Mısır : +20
Mikronezya : +691
Moğolistan : +976
Moldovya : +373
Monaco : +377
Montserrat : +1664
Moris Adaları : +230
Moritanya : +222
Mozambik : +258
Nakhodka : +7504915
Nakhodka : +750492
Namibya : +264
Nauru Adası : +674
Nepal : +977
Nijer : +227
Nijerya : +234
Nikaragua : +505
Niue Adaları : +683
Norfolk Adaları : +672
Norveç : +47
Özbekistan : +998
Pakistan : +92
Palau : +680
Panama : +507
Papua Yeni Gine : +675
Paraguay : +595
Peru : +51
Polonya : +48
Portekiz : +351
Puerto Rico : +1787
Radius : +750996
Reunyon : +262
Romanya : +40
Ruanda : +250
Rusya Federasyonu : +7
Sakhalın : +750440
Sakhalın : +7504416
Sakhalın : +750442 - 750443
San Marino : +378
Sao Tome : +239
Senegal : +221
Seychelles : +248
Sierra Leone : +232
Singapur : +65
Slovak Cum. : +421
Slovenya : +386
Solomon Adaları : +677
Somali : +252
Sri Lanka : +94
St. Lucia : +1758
St. Marten : +5995
St.Helena : +290
St.Kitts : +1869
St.Pierre : +508
St.Vincent : +1784
Sudan : +249
Surinam : +597
Suriye : +963
Suudi Arabistan : +966
Svaziland : +268
Şili : +56
Tacikistan : +7
Tanzanya : +255
Tataristan : +7843
Tatıncom : +7513
Tayland : +66
Tayvan : +886
Togo : +228
Tokelan : +690
Tonga : +676
Trinidad & Tobago : +1868
Tunus : +216
Turks & Caicos Adl. : +1649
Tuvalu : +688
Türkiye : +90
Türkmenistan : +993
U.S. Virgin Adl. : +1340
Uganda : +256
Ukrayna : +380
Umman : +968
Uraguay : +598
Ürdün : +962
Vallis Futuna Adl. : +681
Venezuela : +58
Vietnam : +84
Yemen Arap Cum. : +967
Yemen Halk Cum. : +969
Yeni Hebritler : +678
Yeni Kaledonya : +687
Yeni Zelenda : +64
Sırbistan : +381
Yunanistan : +30
Zaire : +243
Zambiya : +260
Zanzibar : +259
Zimbabve : +263
ULUSLARARASI GÜMRÜK - VERGİ DAİRESİ İÇİN ÜLKE KODLARI
Ülke telefon kodlarının dışında gümrüklerde ve vergi idarelerinde kullanılan ülke kodları da mevcuttur. Bu kodlar haliyle değişkenlik göstermektedir. Dİğer ülke kodlarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz.
001 : Fransa
002 : Belçika
003 : Hollanda
004 : Almanya
005 : İtalya
006 : Birleşik Krallık
007 : İrlanda
008 : Danimarka
009 : Yunanistan
010 : Portekiz
011 : İspanya
012 : Lüksemburg
021 : Kanarya Adaları
022 : Ceuta Ve Melilla
024 : İzlanda
025 : Faroe Adaları
028 : Norveç
030 : İsveç
032 : Finlandiya
036 : İsviçre
038 : Avusturya
043 : Andorra
044 : Cebeli Tarık
045 : Vatikan
046 : Malta
048 : Yugoslavya
052 : Türkiye
053 : Estonya
054 : Letonya
055 : Litvanya
060 : Polonya
062 : Çek Cumhuriyeti
063 : Slovakya
064 : Macaristan
066 : Romanya
068 : Bulgaristan
070 : Arnavutluk
072 : Ukrayna
073 : Beyaz Rusya
074 : Moldavya
075 : Rusya Federasyonu
076 : Gürcistan
077 : Ermenistan
078 : Azerbeycan-Nahçıvan
079 : Kazakistan
080 : Türkmenistan
081 : Özbekistan
082 : Tacikistan
083 : Kırgızistan
084 : Çeçen Cumhuriyeti
085 : Dağıstan Cumhuriyeti
086 : Tataristan
087 : Yakutistan
091 : Slovenya
092 : Hırvatistan
093 : Bosna-Hersek
094 : Sırbistan
096 : Makedonya
182 : Cook Adaları
204 : Fas
208 : Cezayir
212 : Tunus
216 : Libya
220 : Mısır
224 : Sudan
228 : Moritanya
232 : Mali
236 : Burkina Faso
240 : Nijer
244 : Çad
247 : Cape Verde
248 : Senegal
252 : Gambiya
257 : Gine-Bissau
260 : Gine
264 : Sıerra Leone
268 : Liberya
272 : Fildişi Sahili
276 : Gana
280 : Togo
284 : Benin
288 : Nijerya
302 : Kamerun
306 : Merkezi Afrika Cumhuriyeti
310 : Ekvator Ginesi
311 : Sao Tome And Prıncıpe
314 : Gabon
318 : Kongo
322 : Zaire
324 : Ruanda
328 : Burundi
329 : St. Helena Ve Bağlantıları
330 : Angola
334 : Etiyopya
338 : Cibuti
342 : Somali
346 : Kenya
350 : Uganda
352 : Tanzanya
355 : Seyşel Adaları Ve Bağlantıları
357 : İngiliz Hint Oky.Toprakları
366 : Mozambik
370 : Madagaskar
372 : Reunion
373 : Mauritius
375 : Komoro Adaları
377 : Mayotte
378 : Zambia
382 : Zimbabve
386 : Malavi
389 : Namibya
390 : Güney Afrika Cumhuriyeti
391 : Bostvana
393 : Svaziland
395 : Lesotho
400 : Amerika Birleşik Devletleri
404 : Kanada
406 : Grönland
408 : St. Pierre Ve Miquelon
412 : Meksika
413 : Bermuda
416 : Guatemala
421 : Belize
424 : Honduras
428 : El Salvador
432 : Nikaragua
436 : Kosta Rika
442 : Panama
446 : Anguılla
448 : Küba
449 : St. Christopher Ve Nevis
452 : Haiti
453 : Bahama
454 : Turks Ve Caicos Adası
456 : Dominik Cumhuriyeti
457 : Abd Virjin Adaları
458 : Guadelup
459 : Antıgua Ve Bermuda
460 : Dominika
461 : İngiliz Virjin Adaları
462 : Martinik
463 : Cayman Adaları
464 : Jamaika
465 : St. Lucia
467 : St. Vincent
469 : Barbados
472 : Trinidad Ve Tobago
473 : Grenada
474 : Aruba
478 : Hollanda Antilleri
480 : Kolombiya
484 : Venezuella
488 : Guyana
492 : Surinam
493 : Monaco
496 : Fransız Guyanası
500 : Ekvator
504 : Peru
508 : Brezilya
512 : Şili
516 : Bolivya
520 : Paraguay
524 : Uruguay
528 : Arjantin
529 : Falkland Adaları
600 :Rum Kesimi
601 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
604 : Lübnan
608 : Suriye
612 : Irak
616 : İran
624 : İsrail
625 : Gazze
628 : Ürdün
632 : Suudi Arabistan
636 : Kuveyt
640 : Bahreyn
644 : Katar
647 : Birleşik Arap Emirlikleri
648 : Dubai
649 : Umman
652 : Kuzey Yemen
656 : Güney Yemen
660 : Afganistan
662 : Pakistan
664 : Hindistan
666 : Bangladeş
667 : Maldiv Adaları
669 : Sri Lanka
672 : Nepal
675 : Bhutan
676 : Burma
680 : Tayland
684 : Laos
690 : Vietnam
696 : Kamboçya
700 : Endonezya
701 : Malezya
703 : Brunei
706 : Singapur
708 : Filipinler
716 : Moğolistan
720 : Çin Halk Cumhuriyeti
724 : Kuzey Kore Demokratik Halk Cum.
728 : Güney Kore Cumhuriyeti
732 : Japonya
736 : Tayvan
740 : Hong Kong
743 : Makao
800 : Avustralya
801 : Papua Yeni Gine
802 : Avustralya Okyanusu
803 : Nauru
804 : Yeni Zelanda
806 : Solomon Adaları
807 : Tuvalu
808 : Amerikan Okyanusyası
809 : Yeni Kalodenya Ve Bağlantıları
811 : Wallis Ve Futuna Adaları
812 : Kiribati
813 : Pitcairn
814 : Yeni Zelanda Okyanusu
815 : Fiji
816 : Vanuatu
817 : Tonga
819 : Batı Samao
822 : Fransız Polinezyası
890 : Kutup Bölgeleri
901 : Bismark Archipelago
958 : Bilinemeyen Ülke Ve Topraklar
960 : Serbest Bölgeler
ÜLKE TELEFON KODLARI NE İŞE YARIYOR?
Yurt dışını arayacağınız zaman hangi ülkeyi arayacaksanız o kişinin telefon numarasının başına ülke kodunu tuşlamanız gerekiyor. Örneğin Türkiye'nin ülke kodu +90 'dır. Haliyle yurt dışından birisi Türkiye'deki bir kişiyi arayacağı zaman numarasının başına +90 tuşlaması gerekmektedir. Veya 0090 da koyabilir ikisi de aynı manaya geliyor. Hemen bir örnek paylaşalım.
Diyelim ki TÜrkiye'de birisinin numarası 05XX 123 4 567 olsun. Bu numarayı Amerika'dan aramak isteyen bir kişi telefonundan 00905XX 123 4 567 'yi tuşlaması ve araması gerekiyor. Yoksa telefon hata verir ve Türkiye'yi arayamaz.