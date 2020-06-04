Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu

Gökmen Ulu'nun "Olağanüstü Bir Hayat" belgeselinin tanıtımı için paylaştığı Uğur Dündar videosu sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, röportaj için gittiği adreste bir kişiyle tartışan Uğur Dündar, kamerayı kapatmak isteyen kişiye sert tepki veriyor ve yumruklaşma yaşanıyor.

"HANGİMİZ HANGİMİZİ PARÇALAYACAK BAKALIM"

"Seni parça parça yaparım." diyen kişiye Uğur Dündar, "Hadi parçala bakayım, hangimiz hangimizi parçalayacak bakalım." diyor. Darbe alan Uğur Dündar, "Vurma" uyarısının ardından karşısındaki adamı mikrofonla uzun bir süre dövüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uğur Dündar'ın yıllar önce çekilen bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Uğur Dündar" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.