UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar

Avrupa futbolunda koronavirüs kriziyle mücadele devam ederken, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Sloven futbol adamı, sezonu tescil edilen liglerdeki kulüplerin Avrupa kupaları için ön eleme oynayacaklarını söyledi.

"MAÇLARI SEYİRCİSİZ OYNAYIP, SEZONU TAMAMLAYACAĞIZ"

"Şu anda olumsuz senaryolar hakkında düşünmek istemediğini açıklayan Alexander Ceferin, "Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok. Ancak dünyada sadece Covid zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki bir - iki ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim."

"SEZONU BİTİRMEYENLER ÖN ELEME OYNAYACAKLAR"

"Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar nasıl devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ama daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupaları ön elemeleri oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."