Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki restleşme devam ederken Twitter'ın son hamlesi Trump'ın tweetini engellemek oldu.

TRUMP NE YAZDI?

Twitter'ın engellediği twette ABD Başkanı "Bu haydutlar George Floyd'un anısına leke sürüyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz ile konuştum, ona ordunun kendisiyle olduğunu söyledim. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa kontrolü ele alacağız. Yağma başlarsa atış başlar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETİ YÜCELTİYOR"

Twitter, bu paylaşımı "Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti etti. Ancak Twitter, tweetin erişimine açık kalmasını kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadeleriyle gizledi.