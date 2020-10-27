Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü

22 Ekim Perşembe günü, Tuzla İçmeler Mahallesi Karanfil Sokak'ta oturan vatandaşlar bir depodan gelen ağır koku nedeniyle Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'ne şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Zabıta Ekipleri, depoya geldi. Deponun kapısının kilitli olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri de çağırılarak incelemelerde bulunuldu.

ÇÜRÜMÜŞ BALIKLAR İMHA EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, çürümüş balıklar ise imha edildi.

Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.