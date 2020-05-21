Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir hırsız, girdiği üçüncü kattaki evden inmeye çalışırken tutunduğu halatın kopması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan zanlı yaşamını yitirdi. Hırsızın düşme anını güvenlik kamerası kaydetti.

TUTUNDUĞU HALAT KOPTU

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 160. Sokak'ta bulunan üç katlı apartmana hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen M.A (31), çatıdaki güneş enerjisi paneline bağladığı halatla aşağı inmeye çalıştı.Halatın kopması sonucu düşerek ağır yaralanan M.A, 112 Acil Servis ekibince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Zanlının düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.