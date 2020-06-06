Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli

Survivor programı çekimleri için her yıl olduğu gibi Dominik'e giden ancak koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bu ülkede kalan Acun Ilıcalı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü.

BEBEK'TE SEVGİ SELİ

Bugün İstanbul Bebek sahilinde Acun Ilıcalı'yı gören vatandaşlar ünlü televizyoncuyla selfie çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ilıcalı ise koronavirüs nedeniyle hayranlarına sık sık "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.