Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü açıklandı. İlk maçını 3 Eylül'de oynayacak milliler, evinde Macaristan'la karşı karşıya gelecek.
26.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:07
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu.
Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan'ı konuk edecek Milliler, gruptaki son maçına da 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında çıkacak.
B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç takvimi şu şekilde:
3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Ekim: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye