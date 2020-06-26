Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü açıklandı. İlk maçını 3 Eylül'de oynayacak milliler, evinde Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

26.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:07

UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu.

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Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan'ı konuk edecek Milliler, gruptaki son maçına da 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında çıkacak.

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç takvimi şu şekilde:

3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Ekim: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye