Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü açıklandı. İlk maçını 3 Eylül'de oynayacak milliler, evinde Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu. Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan'ı konuk edecek Milliler, gruptaki son maçına da 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında çıkacak.

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç takvimi şu şekilde:

3 Eylül: Türkiye-Macaristan

6 Eylül: Sırbistan-Türkiye

11 Ekim: Rusya-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Sırbistan

14 Kasım: Türkiye-Rusya

18 Kasım: Macaristan-Türkiye

Kaynak: DHA