Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği" hafta içinde yapılan açıklamalarla duyurdu. Bakanlık tarafından 20 Ekim'de sosyal medyada yapılan açıklamada "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi verilmeye başlandı" denildi.

"ANAHTARLAR ERDOĞAN'IN ELİNDE"

Orta Akdeniz'de Afrika'dan Avrupa'ya yönelik göç rotasının ağırlıkla Libya-İtalya hattından geçmesi nedeniyle bu anlaşma İtalyan basını tarafından göç akışına olası etkileri üzerinden ele alındı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın son iki günde Roma'yı ziyaretleri de bu bağlamda değerlendirildi. Avvenire gazetesi baş sayfasından verdiği haberde, Türkiye'nin Libya Sahil Güvenlik güçleri üzerinde kontrol sahibi olması, Ankara'nın Avrupa Birliği ile yaptığı göç anlaşmasıyla kıyaslandı. Gazete, "Avrupa'dan doğu rotasındaki göç akışının yönetimi için anahtarları alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de başka bir güçlü şantaj silahına sahip oldu: Libya'nın sözümona sahil güvenlik güçlerinin kontrolü" diye yazdı.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ "TOKAT" OLARAK YORUMLANDI

Il Manifesto gazetesi de haberi baş sayfasından "Göçmenlerin Libya rotası Erdoğan'ın ellerinde" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Türklerin amacı Libya dosyasında üstünlüklerinin altını çizmek ve İtalyanlara bir tokat atmak idiyse, Libya Sahil Güvenliği'nin kontrollerinde olduğunu duyurmaktan daha iyisini yapamazlardı" denildi.

"FOTOĞRAFLAR RASTGELE SEÇİLMEDİ" İDDİASI

Il Manifesto, Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına eşlik eden fotoğrafların da rastgele seçilmediğini iddia etti ve "Fotoğraflarda, Ankara'nın silahlı güçleri, İtalya'nın 2018'de Trablus'a hediye ettiği 2 devriye botunun üzerinde görülüyor" diye yazdı. Gazete, bu görüntünün "alaycı bir şekilde, Roma'nın Libya'da hiçbir ağırlığı olmadığını hatırlatma" amacı taşır gibi göründüğünü belirtti. Haberde, Ankara'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin "kurtarıcısı" olmanın karşılığını almaya başladığı da belirtildi. "Ankara, savaş sonrası dönem için inşaat ve enerji alanlarındaki anlaşmalardan sonra şimdi de Akdeniz'in güneyindeki göçmen akışını kontrol etmede rol üstleniyor" denildi.

"İTALYA'NIN NÜFUZUNA YENİ BİR DARBE"

La Repubblica gazetesi de "Türkiye Libya Sahil Güvenliği'nin kontrolünü ele geçirdi" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya Sahil Güvenliği'ni eğitmeye başladı. Bu bizim Trablus üzerindeki nüfuzumuza yeni bir darbe teşkil ediyor, çünkü şimdiye kadar bunu İtalyan askeri misyonu gerçekleştiriyordu" denildi.

La Repubblica da, Türkiye'nin bu eğitimleri İtalya'nın hediye ettiği devriye botları üzerinde verdiğini gösteren görüntüleri "alay etmek" olarak yorumladı.