Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihtiyacını Kars karşılıyor

Hayvancılıkta Türkiye'de iller arasında ilk 5'te yer alan Kars, 80 ile yıllık 200 binin üzerinde büyükbaş ve 150 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevki yapıyor.

Kars'ın gerek besilik ve gerekse kurbanlık hayvan satışı yapan iller sıralamasında en üst sıralarda yer aldığını belirten Kars Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Türkiye'de şu an ilk 5'te hayvan varlığına sahip bir iliz. 18 milyonluk hayvan varlığımıza göre Türkiye'nin yüzde 3 hayvanını, 600 bin büyükbaş hayvan ile Kars karşılamaktadır. Bu rakam her ne kadar Türkiye'de hayvan sayısı olarak 5'inci sırada olsak ta, 80 vilayetimize gerek besilik, gerekse kurbanlık olarak, hayvan satışı yapan iller sıralamasında en üst sıralarda olan iliz. Yıllık olarak 200 binin üzerinde büyükbaş, 100-150 bin arasında da küçükbaş hayvan sevki yapan nadir illerden biriyiz" dedi.

BÖLGE HAYVANCILIK YAPMAYA UYGUN

Düzgün, "Genel bir ortalama verecek olursak, bölge olarak ülkemizin genel besilik hayvanının yüzde 20'isini, bölgemiz karşılarken, bu yüzde 20'inin yüzde 10'luk kısmını Kars karşılamaktadır. Bu manada ülkemizin besilik hayvanını karşılayan en üst sıradaki iller içerisinde gelmekteyiz. Tabi yetiştiricimizin hem geçmişe dayalı bir hayvancılık tecrübesi, hem de ilimizin coğrafi yapısının, meralarının iklim koşullarının hayvancılık yapmaya uygun oluşundadır" diye konuştu.

Öte yandan, hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin ilk 5 kenti arasında yer alan Kars, başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Tekirdağ olmak üzere 80 kente büyükbaş ve küçükbaş hayvan gönderiyor.