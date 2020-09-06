Türkiye'nin altın yüzleri 7 Eylül'de belli oluyor

"Gold Faces O Turkey" galası, iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 7 Eylül'de gerçekleşecek. Türkiye'nin en iyilerinin belli olduğu "Gold Faces Of Turkey", yalnızca magazin ve sanat dünyasını değil, iş dünyasının da Altın yüzlerini ödüllendiren en geniş kapsamlı ve prestijli ödül törenleri arasında yer alıyor.

7 Eylül 2020 Pazartesi günü Cemile Sultan Korusunda gerçekleşecek olan; sanat, siyaset, medya ve iş dünyasından katılımcıların bulunacağı 3.sü gerçekleşecek olan ''Gold Faces Of Turkey'' galasında 50 farklı kategoride en iyilere ödüller verilecek.

"Gold Faces Of Turkey", bu yıl "Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına Hayır" teması ile gerçekleştirilecek. Tören, Özlem Yıldız ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşecek.

D'es Yapım&Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan Cihantimur; ülkemizde ve dünyada son yıllarda kadına, çocuğa yapılan şiddete dikkat çekerek, "Bu yıl, Gold Faces Of Turkey'in ana temasını Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına Hayır" olarak belirledik. ''Türkiye'nin Altın Yüzleri'' aynı zamanda toplumsal sorunlara da duyarlı ve örnek olan kişilerdir.Bu açıdan da Gold Faces Of Turkey, diğer ödül törenlerinden ayrılmaktadır" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALARAK ÖDÜL TÖRENİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Bu yıl, 50 farklı kategoride, iş ve sanat dünyasının ödüllerini alacağını söyleyen Doğukan Cihantimur, "Pandemi gölgesinde, olağanüstü önlemler alarak ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm konuklarımızın da, onların sağlığını korumak için aldığımız bu tedbirlere hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. Bir kez daha, etkili ve ses getirecek bir ödül töreni olacak." şeklinde konuştu.