Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya günler kala maçın hakemi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada Portekizli hakem Artur Dias'ın bu müsabakada görev alacağı belirtildi. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Tavares ve Paulo Soares gerçekleştirecek. Hugo Miguel ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

KARŞILAŞMA SİVAS'DA

Türkiye-Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

ADAY KADRO AÇIKLANMIŞTI

A Milli Takım, geçtiğimiz günlerde Macaristan ve Sırbistan maçları için aday kadrosunu açıklamıştı. Aday kadro şu şekilde: