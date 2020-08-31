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Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias görev yapacak.

Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
31.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:41

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya günler kala maçın hakemi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada Portekizli hakem Artur Dias'ın bu müsabakada görev alacağı belirtildi. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Tavares ve Paulo Soares gerçekleştirecek. Hugo Miguel ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

KARŞILAŞMA SİVAS'DA

Türkiye-Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

ADAY KADRO AÇIKLANMIŞTI

A Milli Takım, geçtiğimiz günlerde Macaristan ve Sırbistan maçları için aday kadrosunu açıklamıştı. Aday kadro şu şekilde:

Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

Kaynak: AA

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