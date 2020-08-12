Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan'a çağrıda bulundu. Akar, Yunanistan ile yaşanan sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olunduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

"AKLISELİM" VURGUSU

Akar, "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" derken, "Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

"HER DAMLA DEĞERLİ"

Akar, Türkiye'nin kıyı sularında "haklarını, bağlarını ve çıkarlarını" savunmaya devam edeceğini söyledi. "Denizlerimizin mavi vatanımız olduğu bilinmeli. Her damla değerlidir" dedi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

Oruç Reis'in 23 Ağustos'a kadar bölgede çalışmalarına devam etmesine onay çıkmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükselmiş ve Yunanistan diplomatik olarak hem lobi faaliyetlerine hem de saldırgan açıklamalarına ağırlık vermişti.

AB, ACİL OLARAK TOPLANACAK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dış İlişkiler Konseyi'nin acil toplanacağını duyurdu. Borrell, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda "Doğu Akdeniz, Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ve Lübnan'daki gelişmeler gibi konuları değerlendireceğiz" dedi.