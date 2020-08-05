Lübnan, patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye'den geldi
Türkiye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle tıbbi malzeme, ekipman ve arama-kurtarma ekibi yardımında bulunuyor.
Türkiye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle tıbbi malzeme, ekipman ve arama-kurtarma ekibi yardımında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler TSK'ya ait kargo uçağına yükleniyor.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
MSB'den yapılan açıklamada, "Beyrut'a havalanacak olan TSK'ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ile ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma personeli yer alacak" denildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAHRA HASTANESİ TALİMATI VERMİŞTİ
Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası Türkiye, Lübnan'a yardıma koşan ilk ülkelerden oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, korkunç olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgede bir sahra hastanesi kurulacağını ve kente acil tıbbi malzeme gönderildiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğu, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.