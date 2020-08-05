Lübnan, patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye'den geldi

Türkiye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle tıbbi malzeme, ekipman ve arama-kurtarma ekibi yardımında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler TSK'ya ait kargo uçağına yükleniyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Beyrut'a havalanacak olan TSK'ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ile ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma personeli yer alacak" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAHRA HASTANESİ TALİMATI VERMİŞTİ

Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası Türkiye, Lübnan'a yardıma koşan ilk ülkelerden oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, korkunç olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgede bir sahra hastanesi kurulacağını ve kente acil tıbbi malzeme gönderildiğini söyledi.