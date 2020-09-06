Fransa'da ders kitaplarına giren PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında terör örgütü PKK/YPG'nin bölücü ideolojisine yer verilmesine tepki göstererek "İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM"

Sözcü Aksoy, Fransa'da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında terör örgütü PKK/YPG'nin bölücü ideolojisine yer verilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Fransa'da liselerde okutulmak üzere bir yayınevi tarafından hazırlandığı anlaşılan ders kitabında, Kürtlerle ilgili olarak PKK/YPG terör örgütünün bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiği görülmektedir." ifadelerini kullanan Aksoy, Fransa'nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, Başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığının aşikar olduğunu kaydetti.

Aksoy, Fransa'nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçekler ile hukukun çarpıtılmasına teşebbüs edilmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

"TERÖRLE MÜCADELE HAREKATLARIMIZI İŞGAL GİRİŞİMİ OLARAK NİTELEDİLER"

"Fransız makamları, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele harekatlarımızı işgal girişimi olarak nitelemişlerdi. Bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatımızla vurduğumuz darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı yatmaktadır." ifadesini kullanan Aksoy, Fransa'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan terör örgütüne destek olma ve PKK/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmesine ilişkin geçmişte yapılan açıklamalardaki görüşlerin ve uyarıların geçerliliğini koruduğunu aktardı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe vericidir. İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz."