Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte uygulanan denetimlerde bugüne kadar 92.714 kişiye 144.3 milyon TL ceza yazıldığını belirtti. Tedbirlerin daha sıkı uygulanmasını isteyen bir vatandaşa cevap veren Gül, ülke genelindeki koronavirüs cezalarının yarısının Gaziantep'te uygulandığını açıkladı.

KENTTE KORONA VAKALARI ARTIYOR

Türkiye geneline oranla koronavirüs vakalarında artış yaşanan Gaziantep'te, denetimlerde uygulanan cezanın da Türkiye'de yazılan cezaların yarısını oluşturduğu öğrenildi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Valiliği'nin resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılan açıklamalarda kentte bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 998 iş yeri 92 bin 714 kişiye ceza yazıldığı belirtildi.

"144.3 MİLYON LİRA PARA CEZASI UYGULANDI"

Valilik hesabından 14 Mayıs günü paylaşılan açıklamada, "Covid 19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından 998 iş yeri ve 92.714 kişiye toplamda 144.3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için lütfen kurallara uyalım" denildi.

CEZALARIN YARISI GAZİANTEP'TE KESİLDİ

Vali Gül ise daha sert tedbirler uygulanmasını isteyen bir vatandaşa cevap olarak, "Türkiye'de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım" dedi.