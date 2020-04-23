Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan gününe ait son koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan verilere göre; Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e, vaka sayısı ise 3 bin 116 artarak 101 bin 790'a yükseldi.

BİR GÜNDE 2 BİN 14 KİŞİ KORONAVİRÜSÜ ATLATTI

Koronavirüs ölü ve vaka sayısının açıklandığı tabloda son 24 saate koronavirüsü atlatan hastaların sayısı dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi.

"BUGÜN, DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Bakan Koca'nın son verilerle ilgili yaptığı paylaşımda Türkiye'deki salgına ilişkin durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.