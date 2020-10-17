Türkiye'de nerelerde doğalgaz var? Türkiye'de nerelerde doğalgaz bulundu? Bulunan doğalgazın Türkiye'ye yararı nedir?

2023 yılında borulardan geçmesi ve kullanımına başlanması planlanan doğalgaz rezervi, yılda sadece 10 milyar metreküp doğalgaz çıkarıldığı takdirde, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının beşte birini 32 yıl boyunca karşılayacak bir kapasiteye sahip. Peki, Türkiye'de nerelerde doğalgaz var? Türkiye'de bulunan doğalgaz rezervi yararları nelerdir?

TÜRKİYE'DE NERELERDE DOĞALGAZ VAR?

Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor..

TÜRKİYE'DE BULUNAN DOĞALGAZ REZERVİ YARARLARI NELERDİR?

Türkiye yıllık yaklaşık 45-50 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan doğalgaz rezervi 32 yıl boyunca karşılayacak kapasiteye sahip. Doğalgaz rezervi için ödenen miktarın çoğu Türkiye'de kalacak. Böylelikle yeni yatırımlara imkan sağlanmış olacak. Borular döşenip, doğalgaz rezervinin kullanıma açılması için belli bir süre gerekli.