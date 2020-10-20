Türkiye'de denemeleri yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 40 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgınına yönelik aşı çalışmaları devam ederken, Brezilya'dan umut veren bir açıklama geldi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede denemelerin devam ettiği Çinli Sinovac Biotech isimli şirketin geliştirdiği CoronaVac isimli aşının ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

9 BİN GÖNÜLLÜNÜN KATILDIĞI İNCELEMENİN SONUCU AÇIKLANDI

Türkiye'de Kocaeli Üniversitesi'nde de denemelerin devam ettiği aşı ile ilgili araştırmaları yürüten ve aynı Türkiye'de olduğu gibi bir dizi testlerin yapıldığı Brezilya'da 9 bin gönüllünün katıldığı incelemenin sonucu açıklandı. Uzmanlar Brezilya'daki üçüncü ve son faz denemelerin erken sonuçlarını aldı.

İLACIN KULLANIMININ GÜVENLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Brezilya'nın en önemli biyomedikal araştırma merkezlerinden biri olan Sao Paulo'daki Butantan Enstitüsü elde edilen sonuçlara göre CoronaVac'ın kullanımının güvenliği olduğu belirlendi. Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas, "Aşının yapımının güvenli olduğunu tespit ettik. Fakat aşının etkili olup olmadığına dair sonuçları araştırmaya katılan 13.000 insanın tamamında denemeler tamamlanmadan paylaşmayacağız. İncelemeler devam ediyor" dedi.

İLK TEST SONUÇLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Aşının ilk test sonuçları ile ilgili bilgi veren Covas, "Aşının ciddi bir yan etkisi ortaya çıkmadı. Aşı olanların yüzde 20'si aşı dolayısıyla orta seviyede ağrı hissetti ve yüzde 15'i de ilk doz sonucunda baş ağrısı yaşadığını söyledi. Bu oran ikinci dozda yüzde 10'a düştü. Aşı olanların yüzde 5'inin midesinin bulandığı ve yorgun hissettiği tespit edilirken bu orandan çok daha azında kas ağrısı meydana geldiği anlaşıldı" dedi.

AŞI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DE DENENİYOR

Çin'de özel ilaç firmasınca geliştirildikten sonra Türkiye'de üçüncü faz denemelerine başlanan koronavirüs aşısı, Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan Eylül ayı sonu itibariyle sağlık çalışanlarına uygulandı.

"HİÇBİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Aşının denemelerine devam edilirken, geçen gün kamuoyunun karşısına çıkan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk, "Biz Çin'den gelen aşıyı yapıyoruz. Burada da daha çok sağlık çalışanlarından gönüllüler var. Bir gruba normal serum bir gruba da aşı yapılıyor. Hastalarda herhangi bir semptomla karşılaşılmadı. Hiçbir yan etki görülmedi ve gayet sağlıklılar" demişti.

"HER GÜN 20-25 KİŞİLİK GRUPLARA AŞI YAPILIYOR"

Prof. Dr. Cantürk, şu ana kadar 300 kişi üzerinde denemelerin yapıldığını söylerken hastanede 500 gönüllü üzerinde denemelerin devam edileceğini açıklamıştı. Cantürk, "Her gün 20-25 kişilik gruplara aşı yapılıyor. Bu zamana kadar da yaklaşık 250-300 üzerinde gönüllü arkadaşa aşı yapılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yok; ağrı, ateş şikayet yok, alerji yok ve herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar" demişti. Cantürk, aşıların satışının 2021'de gerçekleşebileceğinin öngörüldüğünü dile getirmişti.