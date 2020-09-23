Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde yaklaşık 120 ülkeye turşu sattı. Bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle talebin arttığı turşuda 8 aylık dönemdeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 131 milyon dolardan 155 milyon dolara çıktı.

EN FAZLA ALMANLARA SATTIK

Turşu ihracatında ilk sırada 41 milyon 327 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi, 25 milyon 748 bin dolarla Hollanda ve 18 milyon 325 bin dolarla ABD izledi. İhracatta en fazla artış ise Çekya'da yaşandı. Bu ülkeye ihracat, 72 bin dolardan 2 milyon 645 bin dolara yükseldi.

Çeşitlere göre ihracatta ise 65 milyon 847 bin dolarla salatalık turşusu ilk sırada yer aldı. Toplam 63 milyon 812 bin dolarlık biber turşusu ihraç edilirken karışık turşu ihracatı ise 17 milyon 751 dolar olarak gerçekleşti.

HEDEF 250 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, salgın sürecinde yaş meyve sebze ve bunların mamulünden elde edilen ürünlerin ihracatının arttığını hatırlattı. Salgının başladığı günden itibaren yurt dışından çok fazla turşu talebi aldıklarını belirten Uçak, "Çeşit çeşit yaptığımız turşular 120 ülkede sofraları süsledi. Biz 2020'de içerisinde 250 milyon dolarlık hedef koyduk. Eğer gerçekleşirse bu bir rekor olacak. Özellikle ekim ayında çok ciddi bir talep oluyor. Kalan kısmının büyük bir bölümünü tamamlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Salgın döneminde gıdanın öneminin bir kez anlaşıldığını vurgulayan Uçak, Türkiye'nin tarımdaki başarısının dünyaya örnek olduğunu sözlerine ekledi.