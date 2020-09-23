Türk turşusu 120 ülkede sofralara "lezzet" kattı - İZMİR
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Türk turşusu 120 ülkede sofralara "lezzet" kattı - İZMİR

23.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:42

Türkiye, yılın 8 ayında 120 ülkeye ihraç ettiği turşudan 155 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Türkiye, yılın 8 ayında 120 ülkeye ihraç ettiği turşudan 155 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde yaklaşık 120 ülkeye turşu sattı.

Bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle talebin arttığı turşuda 8 aylık dönemdeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 131 milyon dolardan 155 milyon dolara çıktı.

Turşu ihracatında ilk sırada 41 milyon 327 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi, 25 milyon 748 bin dolarla Hollanda ve 18 milyon 325 bin dolarla ABD izledi. İhracatta en fazla artış ise Çekya'da yaşandı. Bu ülkeye ihracat, 72 bin dolardan 2 milyon 645 bin dolara yükseldi.

Çeşitlere göre ihracatta ise 65 milyon 847 bin dolarla salatalık turşusu ilk sırada yer aldı. Toplam 63 milyon 812 bin dolarlık biber turşusu ihraç edilirken karışık turşu ihracatı ise 17 milyon 751 dolar olarak gerçekleşti.

Hedef 250 milyon dolar turşu ihracatı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, salgın sürecinde yaş meyve sebze ve bunların mamulünden elde edilen ürünlerin ihracatının arttığını hatırlattı

Salgının başladığı günden itibaren yurt dışından çok fazla turşu talebi aldıklarını belirten Uçak, "Çeşit çeşit yaptığımız turşular 120 ülkede sofraları süsledi. Biz 2020'de içerisinde 250 milyon dolarlık hedef koyduk. Eğer gerçekleşirse bu bir rekor olacak. Özellikle ekim ayında çok ciddi bir talep oluyor. Kalan kısmının büyük bir bölümünü tamamlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Salgın döneminde gıdanın öneminin bir kez anlaşıldığını vurgulayan Uçak, Türkiye'nin tarımdaki başarısının dünyaya örnek olduğunu sözlerine ekledi.

"Avrupa'da üst sınıf marketlere girdik"

Çiçek Turşu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa da turşunun probiyotik özelliğinden dolayı kış aylarında yoğun olarak tercih edildiğini belirtti.

Avrupa'daki birçok tesisin salgın nedeniyle üretim yapamadığını dile getiren Elçiboğa, şunları kaydetti:

"Türk gıda üreticileri krizi fırsata çevirme adına çok başarılı. Pandemi sürecinde Avrupa'da üst sınıf marketlere girdik. Bunu daha da büyütmeye çalışıyoruz. Biz 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sene sonunda 60 ülkeyi hedefliyoruz. Ekstradan 4 ülkeden siparişler geldi, diğer 4 ülkeyle de görüşmemiz sürüyor. Bunların arasında haritada yerini bulmakta zorlanacağımız ada ülkeleri var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz."

Ürünün büyük bölümünü sözleşmeli tarım uygulamasıyla temin ettiklerini belirten Elçiboğa, şu anda yoğun talepten dolayı 3 vardiya çalıştıklarını dile getirdi.

Türk turşusu 120 ülkede sofralara 'lezzet' kattı - İZMİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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