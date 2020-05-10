Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı

Dünya futbolunun ele avuca sığmayan yıldızı Zlatan İbrahimovic, İsveç Stockholm'deki bir Türk restoranında iftara katıldı ve Adana kebap yiyip çay içti.

10.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:57

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi.

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Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı. İsveçli yıldız futbolcu, yemek tercihini Adana kebap ve ayrandan yana kullanırken yemek sonrası çay içmeyi de ihmal etmedi.

HAMMARBY'NİN HİSSELERİNİ ALMIŞTI

Zlatan İbrahimovic, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.