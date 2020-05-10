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Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı

Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı
10.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:32

Dünya futbolunun ele avuca sığmayan yıldızı Zlatan İbrahimovic, İsveç Stockholm'deki bir Türk restoranında iftara katıldı ve Adana kebap yiyip ayran içti.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi.

Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı

Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı. İsveçli yıldız futbolcu, yemek tercihini Adana kebap ve ayrandan yana kullanırken yemek sonrası çay içmeyi de ihmal etmedi.

Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı
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