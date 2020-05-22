Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
BALIKESİR'in her yaz yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Avşa Adası'nda, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.
Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği turizm cenneti Avşa Adası, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adadaki konaklama tesisleri açılmadı. Kapıdağ Yarımadası'nın etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan 3 bin 200 kişilik yerli nüfusu bulunan Avşa'da, sokaklar sessizliğe büründü. Avşa Adası'na gelen vatandaşlar, Balıkesir Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda 14 gün sosyal izolasyon kuralını uyguluyor. İzolasyon kuralına uymayan ve sahil şeridinde denize girenler jandarma ekipleri tarafından denetleniyor. Kurala uymayanlara 3 bin 180 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, alınan sıkı önlemler nedeniyle Avşa'da bugüne kadar pozitif koronavirüs vakası görülmediğini söyledi.
Koronavirüse rastlanılmadığı için mutlu olduklarını belirten ada sakini Kemal Gündüz, "İstanbul'daki yazlıkçılardan korkuyoruz. İstanbul'da çok virüs olduğu söyleniyor. İstanbul ile bağlantı yakın olduğu için buranın can damarı İstanbul'dur. İnşallah bir sıkıntı olmaz" diye konuştu.- Balıkesir