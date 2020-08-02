Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan bir kişi, az kalsın canından oluyordu
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı. Kırsal bölgelerde sık sık karşılaşılan ayılar, insanlara ciddi zarar verebiliyor.
02.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 01:24
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Süleymanuşağı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 45 yaşındaki Bülent Onat akşam saatlerinde kırsalda ayının saldırısına uğradı. Kırsal bölgelerde yaşam alanlarına yaklaşan insanlar, kendilerini tehlikeye atıyor.
YARALININ DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ekiplere haber verdi. Köye giden ekipler, Onat'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı. Onat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.