TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı

Türkiye, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine ve teröristlere yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilere teröristler tarafından zaman zaman sızma girişimleri yapılıyor.

FOLYOYA SARILDILAR

Son olarak bölgede TSK mevzilerine sızmaya çalışan iki YPG/PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin, termal kameraya yakalanmamak için üzerlerine alüminyum folyo sardığı görüldü.

ASKERİMİZİN DİKKATİ PLANLARI BOZDU

Ancak, Resulayn'da Türk askerinin dikkati, teröristlerin kanlı planını bozdu.

İşte yakalanan teröristler;