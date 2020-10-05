Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın New York Times'a verdiği röportaj bir skandalı ortaya çıkardı. Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla gerçekleşemediğini ifade etti.

NYT'deki Andrew Higgins imzalı haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon röportajında söyledikleri aktarıldı. Haberde, Paşinyan'ın Perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

"TRUMP KORONAVİRÜSE YAKALANINCA İPTAL OLDU"

Ermenistan Başbakanı'nın gazeteye anlattıklarına göre, O'Brien Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlamaya söz verdi. Ancak habere göre bu görüşmeden saatler sonra Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca Paşinyan'ın ABD'yi Ermenistan'ın tarafına çekme fırsatı ortadan kayboldu.

Haberde, Paşinyan'ın Türkiye'nin rolü nedeniyle mevcut çatışmayı "varlığına bir tehdit" olarak algıladığını söylediği de kaydedildi.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN'A DOĞRUDAN DESTEK VERİYOR"

Haberde, Paşinyan'ın röportajda Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan askeri destek verdiği suçlamasını tekrarladığı ve bu nedenle çatışmaların çok daha tehlikeli bir boyut aldığını belirterek, "Çatışma daha büyük bir savaşın alarm zillerini çaldı ve büyük ve siyasi açıdan etkili Ermeni diasporasının yaşadığı ABD'yi, Türkiye'yi - ki hayati bir NATO üyesi - Ermenistan'ın düşmanlarına destek olmak için F-16 jetlerini konuşlandırdığını izlemek gibi zor bir konumda bıraktı." ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN CEVAP VEREMEDİ

Haberde Paşinyan'ın Ermenistan'ın bir barış anlaşması kapsamında işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarından çekilip çekilmeyeceği sorusunu yanıtlamayı reddettiği ve bu kararın kendisine değil Dağlık Karabağ liderlerine ait olduğunu söylediği kaydediliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Pazar günü askeri harekatı sonlandırma koşulu olarak Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmek için bir takvim belirlemesini istemişti.

TÜRKİYE'NİN ÇATIŞMALARA AKTİF OLARAK KATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Ermenistan geçen haftadan bu yana Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16'larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de, şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Türkiye ve Azerbaycan ise bu iddiaları "Ermenistan'ın uluslararası kamuoyunu arkasına alma çabası" ve "kara propaganda" olarak nitelendiriyor.