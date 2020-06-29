Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Erzurum'un İspir ilçesinde traktörle tarlasına giden Mustafa Yıldırım, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu traktör ve balya makinesinin arasına sıkışan yaşlı adam, hayatını kaybetti.
29.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:43
Erzurum'un İspir ilçesinde traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.
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İspir ilçesine bağlı Madenköprü mahallesinde ikamet eden Mustafa Yıldırım, sabah saatlerinde traktörle tarlasına gitti. traktör ile ot balyalarını hazırlayan Yıldırım, bulunduğu yerin dik olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TRAKTÖR VE BALYA MAKİNESİNİN ARASINA SIKIŞTI
Yamaç aşağı taklalar atan Yıldırım, traktör ve balya makinesinin arasına sıkıştı. Durumu gören köylüler Yıldırım'ın yardımına koşarak sıkıştığı yerden çıkardılar. Ancak, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Mustafa Yıldırım'ı kurtaramadı.
KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Mustafa Yıldırım'ın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.