Uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki yolcu, 40 metrelik uzaklıkta bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, Musa Kum yönetimindeki 61 HD 816 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü Musa Kum'un 70 yaşındaki eşi Fatma Kum, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kaza yerinden yaklaşık 40 metre uzaklıkta ölü bulundu.

YARALANANLAR ARASINDA 6 AYLIK BEBEK DE VARDI

Kayıktaş mevkindeki yaklaşık 150 metreden uçuruma yuvarlanan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobil içerisindeki bulunan sürücü Musa Kum, gelini Hacer Kum, Elif Kum, Nezaket Erdoğan ve 6 aylık bebek İlayda Kum yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araç içerisinden savrularak kaybolan sürücü Musa Kum'un 70 yaşındaki eşi Fatma Kum, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kaza yerinden yaklaşık 40 metre uzaklıkta ölü bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.