İş makinesinin altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi
19.10.2020 20:31 | Güncelleme: 19.10.2020 21:44
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çalışma yapan iş makinesinin altında kalan 67 yaşındaki Halil İbrahim Sağlam, yaşamını yitirdi
Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde çalışma yapan iş makinesinin altında bir vatandaşın kaldığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi.
EKSVATÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri, ekskavatörün altından çıkarılan 67 yaşındaki Halil İbrahim Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekskavatör sürücüsünü gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.