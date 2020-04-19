Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Bir grup aracın önünü kesip sürücüyü darp etti

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti. Trabzon Akçaabat'ta toprağa verilen Baş'ın cenaze töreni sonrasında arbede yaşandı. Cenaze aracının önünü kesen şahıslar, aracın şoförünü indirerek darbetti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şahıslar hakkında şikayette bulundu.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP ŞOFÖRÜ DARBETTİLER

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylar, bizleri derinden üzmüştür. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden merhum Haydar Baş'ın cenaze töreni için Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına tüm tedbirleri eksiksiz yerine getirdik. Merhum Baş'ın cenazesi, Yenimahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Belediyemize ait cenaze aracı ile defin için Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak Belediyemize ait cenaze aracımız Yıldızlı mevkiinde, bir grup tarafından durdurulmak istendi. Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünden kendisine böyle bir bilgi gelmediğini, yapılmak istenilenin yanlış olduğunu, cenazeyi araçtan indiremeyeceğini söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personelimiz Tuncay Aşan, darp edilmiştir.

ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Her şeye rağmen görevini bırakmayan personelimiz Aşan, aracı hastane acil servis önüne çekmek zorunda bırakılmıştır. Hastane önünde alınan helalliğin ardından yine aynı personelimiz cenazeyi defin için Akçaabat ilçesinde bulunan Şehitlik Tepesi'ne getirmiştir. Yaşanan bu olayın ardından kendi canını hiçe sayarak Korona virüsün daha fazla kişiye bulaşmaması için mücadele eden mesai arkadaşımız daha sonra hastaneye giderek darp raporu almıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizi darp eden ve toplum sağlığını hiçe sayan bu kişilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek gerekli işlemleri başlattık. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.