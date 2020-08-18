Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

TEDARİKÇİLER EKİM AYINDA BELİRLENECEK

Ayrıca TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, katıldığı bir TV programında yerli otomobil TOGG'un tedarikçilerinin ekim ayında belirleneceğini söyledi.

Karakaş, yerli otomobildeki son durumu, önümüzdeki döneme dair planları, yerli otomobildeki yerlilik payı ve sermaye durumuna dair soruları cevapladı. Otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktıklarını söyleyen Karakaş, pandemi döneminde etkilenmediklerini ve bu süreçte adım adım ilerlediklerini belirtti.

Yerli otomobilin 15 yıllık bir süreç olduğunu ve öncelikle projenin dış dünyadaki örneklerini incelediklerinin altını çizen Karakaş, hedef kitlemizin beklentilerini tasarıma yansıttık ve yerlilik, millilik için aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim'de seçeceklerini söyledi.

"YERLİLİKTE YÜZDE 68'E ULAŞABİLİRİZ"

TOGG CEO'su, SUV'dan sonra başka modellerinde pazara sunulacağını, 18 aylık sürede inşaatımızın tamamlanmasını sağlayacaklarını ve kapasitenin esnek bir şekilde istediğimiz seviyeye getirebileceklerini da ekledi.

Karakaş ayrıca yerli otomobildeki yerlilik pay için hissedarlarımıza yüzde 51 yerlilik oranı sözü verdiklerini ve yerlilikte yüzde 68'lere ulaşabileceklerini de belirtti.