Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı

Kurtlar Vadisi, Söz ve Kadın İsterse gibi birçok dizide rol alan oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

"HAYATA SARIL, ÇABUK İYİLEŞ"

Sosyal medya hesabında üzücü haberi duyura tiyatrocu Nedim Saban, "Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umut'um. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta" dedi.

3 KORONAVİRÜS TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre: Usta oyuncuya 3 kez koronavirüs testi yapıldığı, 3 testin de negatif çıktığı öğrenilirken, tedavi sürecinin olumlu gittiği aktarıldı.

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

Umut Demirdelen, 18 Ocak 1953 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Umut Demirdelen, iki sezon rol aldığı 'Kurtlar Vadisi: Pusu' ile geniş kitlelerce tanındı.