TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın instagram canlı yayınında sevgilisini darp görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Bu videoların eski olduğunu savunan Özbolat, yaptığı açıklamada, "Aldatılma olayı vardı bilip bilmeden paylaşıp yazıp durmayın" dedi.

Gökhan Özbolat'ın tutuklanması için sosyal medyada hashtag bile açıldı. Bu tepkilerin ardından Gökhan Özbolat, Instagram hesabından açıklama yaptığı hikayeleri paylaştı.

Gökhan Özbolat'a Twitter üzerinden yükselen tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı canlı yayında bir kadına hakaretler yağdırarak darp eden kişinin tutuklanması için sosyal medya da tepkisini gösterdi. Olay kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

Gökhan Özbolat'ın paylaşımları:

"Haberlere itimat etmeyin, eski videodur. Aldatırken yakalamıştım kafam güzeldi. Aylar sonra gönlünü aldım. Hala da arkadaş olarak görüştüğüm kişi beni de kimseyi de rahatsız etmeyin. Düşmanlarım yaydı beni sıkıntıya sokmak için... Aldatılma olayı vardı, bilip bilmeden paylaşıp yazıp durmayın. Gazete va haberlerden haberim var. TikTok'tan da herkes yazıp arayıp durmasın."