Terör örgütü PKK/YPG'den 'koronavirüs' kara propagandası
TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, rejimden kaynaklanan elektrik sorunu nedeniyle Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği, böylece koronavirüsün bölgede yayılmasının amaçlandığı yönündeki kara propagandayla bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı ortaya çıktı.
TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, rejimden kaynaklanan elektrik sorunu nedeniyle Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği, böylece koronavirüsün bölgede yayılmasının amaçlandığı yönündeki kara propagandayla bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye, Rusya Federasyonu ile yaptığı görüşmelerle PKK/YPG tarafından kullanılamaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlattı. Tesislerin yeniden kullanılır hale getirilmesi için büyük çaba harcanırken, Kasım 2019'da Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlandı. Rusya ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi, Tirşin ve Tabka barajlarından da bölgenin elektrik ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santrali'ne elektrik sağlanması konusunda mutabık kalındı.
Öte yandan rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi üzerine meydana gelen elektrik ve buna bağlı su sorunun, terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Suyun Türkiye tarafından kesildiği, böylece koronavirüsün bölgede yayılmasının amaçlandığı yalanını söyleyen örgütün, bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı belirlendi.