Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir piknik alanında temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, ortak kullanım alanlarının temiz kullanılması konusunda uyardığı bir grup tarafından feci şekilde darp edildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Piknik alanında bulunan tuvaleti temiz kullanmayan ve uygunsuz davranışlarda bulunan grubu uyaran görevli, şahısların sopalı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı temizlik görevlisi, saldırı sonucu kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralıya bandaj yapıldı.

"BİR DAHA OLMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Cide Belediyesi de, temizlik görevlisinin darp edildiği olayla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sadece uyarıda bulunduğu için, temizlik görevlimiz Ova-altı piknik alanında darp edildi. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyuna duyururuz. Nüfusun 10 katına çıktığı şu günlerde büyüközveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımıza şiddet olayını kınıyor bir daha olmamasını temenni ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan başka bir açıklamada ise saldırganların emniyet mensuplarınca gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Olayı gerçekleştirenler Emniyet mensuplarınca gözaltına alınmışlardır. Belediyemiz çalışanımız İlker beyin yanında ve arkasında duracaktır. Gerekli cezayı almaları için yapılması gereken yasal işlemler konusunda müdahil olacağız. Çok geçmiş olsun İlker ağabey" ifadelerine yer verildi.