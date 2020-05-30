Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam Kanal D'de yıllar önce verdiği konserinin görüntüleri yayınlanan İbrahim Tatlıses'i aradı. Tatlıses, Avşar'ın "Artık sahnelere dön, özledik" sözleri karşısında duygularına hakim olmayınca gözyaşlarına boğuldu.
30.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:28
Kanal D, yıllar önce geçirdiği kaza sonrası setlere geri dönmeyen İbrahim Tatlıses'in 2005 yılında Harbiye Açıkhava'da verdiği konserinin görüntülerini yayınladı. Tatlıses, muhteşem konserinin ardından Twitter'da trend oldu. Hülya Avşar ise birçok dizide oynadığı İbrahim Tatlıses'i aradı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre: Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e "Artık sahnelere dön, seni çok özledik" dedi. Duygusal anların yaşadığı konuşmada gözyaşları sel oldu.
40 yıl önce tanışan Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, sayısız filmle iki sevgiliyi oynadı. Bir süre aşk yaşayan ikiliden Tatlıses, Avşar için şarkı yazdı.