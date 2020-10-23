TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" dedi.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişiti. Enis Berberoğlu'nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Avukatların İstanbul Ağır 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Mahkeme, itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesinin Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili "hak ihlali" kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesinin kararının "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Ağır Ceza Mahkemesi kararında Anayasa MahkemesininKuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu'na atıf yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: Anaysa Mahkemesi esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.

Bu karar sonrası Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraza ilişkin yaptığı değerlendirmede, "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.