TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
TBMM Başkanı Şentop'un, Avukatlık Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarına davette bulunduğu, davet üzerine iki baro başkanının Meclis'e geldiği, diğerlerinin daveti reddettikleri öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Avukatlık Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarına davette bulundu. Şentop'un bu daveti, Kuğulu Park'ta bekleyen baro başkanlarına iletildi.
2 BAŞKAN İCABET ETTİ
TBMM Başkanı Şentop'un daveti üzerine Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak ile Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir, Meclis'e geldiler. Ancak geri kalan baro başkanları gelmek istemediklerini belirterek davete icabet etmediler.
TBMM GENEL KURULU'NDA "BARO" MARATONU
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin genel kurul görüşmelerini baro başkanlarının da izlemesine izin verildi. TBMM'de basın açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu sabah Mustafa Şentop başkanımızla konuşarak, baro başkanlarımıza içeriye gelip, locadan izleme imkanı sağladık. 'Sayı sınırı olmaksızın gelsinler' dendi" dedi.