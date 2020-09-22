Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı

Burdur'da tavşanını tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getiren hemşire C.U., HES kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edilince karantinada kalması için yurda gönderdi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nöroloji yoğun bakımda hemşire olan 23 yaşındaki C.U., evinde beslediği tavşanını muayene için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Hastane girişinde bulunan güvenlik görevlisi C.U.'ya HES kodu olmadan hastaneye girilemeyeceğini söyleyerek, kodunu sordu.

SORGUDA RİSKLİ OLDUĞU ÇIKTI

HES kodunu güvenlik görevlisine gösteren C.U.'nun yapılan sorguda riskli olduğu görüldü. Güvenlik görevlisi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada da temaslı olduğu anlaşılan hemşire C.U.'ya karantinaya alınacağı bildirildi. İlk önce itiraz eden C.U. daha sonra ambulansa bindirilerek, karantina yurduna götürüldü.