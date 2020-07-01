Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü

Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la birlikte olan Serenay Sarıkaya, aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. Tatil yaptığı Bodrum'da iskelede çekilen fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, fit vücudu ve parmağındaki yüzüğüyle dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Serenay Sarıkaya tatil pozlarına "Batarken ufuktan bir akşam güneşi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraftaki yüzük detayı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Serenay'ın parmağındaki yüzük, akıllara "Ufukta evlilik mi var?" sorusunu getirdi. Kullanıcıların yarısı Sarıkaya'nın evlilik teklifi aldığını ileri sürerken yarısı da yüzüğün özel bir anlamının olmadığını savundu. Bunun yanı sıra Sarıkaya'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.