Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu

Juventus forması giyen Brezilyalı yıldız Douglas Costa, tatilini geçirmek için geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Kapadokya'ya gitmişti.

Kapadokya'da model sevgilisi Nathalia Felix ile Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezen ve ATV turuna katılan Costa, Türkiye'den son derece memnun kaldı ve tatilinin geri kalan kısmını geçirmek için Bodrum'a gitti.

Sosyal medyada Nathalia Felix ile fotoğrafını paylaşan Costa'nın bu paylaşımına kısa sürede birçok beğeni ve yorum yapıldı.

SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Douglas Costa, Kapadokya tatili için kendisiyle ilgili Twitter'da gördüğü sahte habere sert tepki gösterdi.

Twitter'daki bir parodi spor hesabı Costa'nın fotoğrafıyla birlikte, "Tatilini Kapadokya'da geçiren Juventus'un yıldızı Douglas Costa: Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye'ye bayıldım." yazarak bir paylaşımda bulundu.

Bu tweeti gören dünyaca ünlü yıldız oyuncu paylaşıma cevap atarak, "Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu b***** bir şaka olmalı. Sahte haberlerinizle iyi şanslar. Balona asla binmedim. Binmeyi isterdim ama zaten Ekim ayına kadar yasak" yorumunu yaptı.